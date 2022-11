NFL trade deadline news: Detroit Lions trade T.J. Hockenson for couple of picks prideofdetroit.com/2022/11/1/23434899/nfl-trade-deadline-detroit-lions-trade-t-j-hockenson

According to ESPN’s Adam Schefter, the Detroit Lions are trading tight end T.J. Hockneson in the division to the Minnesota Vikings. NFL Network’s Tom Pelissero has the trade terms. Lions get: Vikings 2023 second-round pick Vikings’ 2024 third-round pick Vikings get: T.J. Hockenson ...