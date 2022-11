World Series: Phillies blast 5 homers off Astros' Lance McCullers Jr. led by Bryce Harper, Kyle Schwarber sports.yahoo.com/world-series-game-3-astros-phillies-mlb-playoffs-rain-lance-mccullers-jr-ranger-suarez-jose-altuve-bryce-harper-222002095.html

Delayed one day by rain, the Fall Classic's return to Philadelphia comes in crucial Game 3.